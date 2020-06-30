Новости

ВСУ понесли потери на Донбассе: сводка ООС

People's Project.com

29 июня террористы 12 раз нарушили режим тишины.

На протяжении 29 июня российские террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое защитников Украины в результате были ранены.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. По их информации, боевики использовали запрещенные минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, рядом с Хутором Вольным оккупанты дважды открывали огонь по позициям ВСУ из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Березовое террористы использовали противотанковые ракетные комплексы, а позднее – автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вражеский огонь был зафиксирован в районе Старогнатовки, где были применены станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По пригороду Марьинки захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Читайте также  Донбасс переизбрался на прежние сложности. Московский взгляд на кремлевские манипуляции в ОРДЛО

“Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков”, – подчеркнули в штабе.

Зведення станом на 07:00 30 червня 2020 року
#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення

29 червня збройні формування…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Понедельник, 29 июня 2020 г.

Как ранее сообщал рolitua, стало известно, что Кремль оплачивал убийства американских военнослужащих в Афганистане.

Тоже интересно
Новости

Жителям ОРДЛО напомнили, что они живут в Украине

Новости

Обнародованы новые доказательства по делу MH-17

Новости

ВСУ вынудили террористов “Л/ДНР” затаиться но понесли потери: сводка ООС

Новости

На Донбассе неожиданное затишье: сводка ООС

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Жителям ОРДЛО напомнили, что они живут в Украине

Обнародованы новые доказательства по делу MH-17

ВСУ вынудили террористов “Л/ДНР” затаиться но понесли потери: сводка ООС

1 из 379