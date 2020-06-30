ВСУ понесли потери на Донбассе: сводка ООС
29 июня террористы 12 раз нарушили режим тишины.
На протяжении 29 июня российские террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое защитников Украины в результате были ранены.
Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. По их информации, боевики использовали запрещенные минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, рядом с Хутором Вольным оккупанты дважды открывали огонь по позициям ВСУ из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от населенного пункта Березовое террористы использовали противотанковые ракетные комплексы, а позднее – автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вражеский огонь был зафиксирован в районе Старогнатовки, где были применены станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
По пригороду Марьинки захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
“Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков”, – подчеркнули в штабе.
Зведення станом на 07:00 30 червня 2020 року
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29 червня збройні формування…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Понедельник, 29 июня 2020 г.
Протягом 29.06 втрати орків склали 2 особи “300” (1 – 2 омсбр 2 АК, обставини уточнюються; 1 – 4 омсбр 2 АК, в результаті обстрілу)#200_бригада
— Сергей Нещадим (@nevedimka123) June 30, 2020
Как ранее сообщал рolitua, стало известно, что Кремль оплачивал убийства американских военнослужащих в Афганистане.