На протяжении 29 июня российские террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое защитников Украины в результате были ранены.

Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. По их информации, боевики использовали запрещенные минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, рядом с Хутором Вольным оккупанты дважды открывали огонь по позициям ВСУ из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Березовое террористы использовали противотанковые ракетные комплексы, а позднее – автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вражеский огонь был зафиксирован в районе Старогнатовки, где были применены станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По пригороду Марьинки захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

“Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свои агрессивные действия. По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков”, – подчеркнули в штабе.

Протягом 29.06 втрати орків склали 2 особи “300” (1 – 2 омсбр 2 АК, обставини уточнюються; 1 – 4 омсбр 2 АК, в результаті обстрілу)#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) June 30, 2020

Как ранее сообщал рolitua, стало известно, что Кремль оплачивал убийства американских военнослужащих в Афганистане.