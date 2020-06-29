Крысы побежали: пропагандист уволился из-за обнуления

Российский пропагандист назвал поправки в Конституцию России «историческим преступлением» и уволился с государственного телеканала в Красноярске.

Владимир Жаринов подал заявление об увольнении с государственного телеканала ГТРК «Красноярск», где он работал ведущим программы «Вести», после того как назвал поправки в Конституцию Российской Федерации, за которые сейчас голосуют россияне, «историческим преступлением». Он сам сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодня написал заявление. Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вел выпуски новостей и старался быть объективным. Но то, что происходит сейчас – выше моего понимания. Поправки в Конституцию – историческое преступление», – написал Жаринов.

Он отметил, что «впал в ступор», когда региональные депутаты одобрили поправки. По словам Жаринова, единственный выход, «чтобы не участвовать в этом безумии» – уволиться. Идти на избирательный участок экс-ведущий – не собирается.

«За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу», – добавил он.

Ухожу из ВестейСегодня написал заявление. Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости,… Geplaatst door Vladimir Zharinov op Zondag 28 juni 2020

Напомним, что 25 июня в России стартовал референдум по новым поправкам в Конституцию. Если граждане их одобрять, то будет признан приоритет российских законов на международными.

Российские власти используют новых граждан России, которыми стали некоторые граждане Украины, для повышения явки на голосованиях за поправки в Конституцию.