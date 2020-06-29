В Украине уменьшилось заболеваемость коронавирусом

После нескольких дней подряд, когда коронавирус в стране бил свои собственные антирекорды, число заболевших за сутки заметно уменьшилось.

За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине обнаружили 646 случаев коронавируса. При этом 18 больных умерли и 93 – выздоровели, говорится в данных Системы мониторинга распространения эпидемии Аппарата СНБО Украины.

Больше всего новых случаев – во Львовской области (115). Еще 84 случая обнаружили на Волыни, 70 – в Ровенской области.

В Киеве в воскресенье зафиксировано 45 новых случаев коронавируса.

27 июня в Украине обнаружили 917 случаев коронавируса, 26 июня – 948.

Напомним, что в прошедшую четверг в Украине был зафиксирован максимальный по значению антирекорд по COVID-19, за сутки выявили 1109 новых случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии.