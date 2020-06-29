Лукашенко: Беларусь – единственный союзник России

Лукашенко настаивает на том, что у России нет больше в мире ни одного союзника, кроме Беларуси. Кроме того он призывает ЕС нормализовать отношения.

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что РБ остается единственным союзником России «в сложившейся геополитической обстановке». Лукашенко заявил об этом в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».

«Единственный союзник, который остался у России, – Беларусь. Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти», – заявил Лукашенко.

«Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего – политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России», – уточнил он.

Лукашенко также дал оценку отношениям Беларуси с ЕС.

«Они, Европейский союз, не смогли подчинить Беларусь своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе – война в Украине, нормандский формат в Минске – повод для того, чтобы наладить с нами отношения», – отмечает глава Беларуси.

«А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», – добавил он.

Лукашенко добавил, что Беларусь «зажата между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны – Россия, с другой – Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга – Украина, воюющая Украина».

Напомним, что перед поездкой в Москву, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал военных стоять на страже суверенитета Республики.

Кроме того, 25 июня Лукашенко заявил, что во внутренние дела Беларуси идет вмешательство со стороны России.