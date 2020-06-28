Жителям ОРДЛО напомнили, что они живут в Украине

Военные и волонтеры ко Дню Конституции запустили 15-метровый флаг Украины в сторону Донецка. Жителям оккупированных территорий напомнили, что это Украина.

Военнослужащие и волонтеры ко Дню Конституции запустили 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

«Ко Дню Конституции Украины неподалеку линии разграничения волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества запустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка»,– говорится в нем.

Отмечается, что подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской областях и чаще всего были посвящены Дню Конституции и государственного флага Украины. Это делается с целью напомнить жителям временно оккупированных территорий, что Украина вернет свои территории и снова станет единой.

Через несколько часов после запуска в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.

Над окупованим Донецьком замайорів синьо-жовтий стяг #ООС #Операція_ОСДо Дня Конституції України, неподалік лінії розмежування, волонтери, переселенці та військовослужбовці цивільно-військового співробітництва випустили 15-ти метровий прапор в бік окупованого Донецька. Подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині і найчастіше були присвячені Дню Конституції та Прапора України.– Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна все ж поверне свої території і знову стане цілісною, – говорить волонтер на псевдо "Оскар". – Хоча пройшло вже дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, давайте спільно боротися за Україну. У нас все вийде і цей синьо-жовтий стяг буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і Сніжному, і в Шахтарську. Вже за кілька годин у групах соцмереж мешканців окупованого Донецька з’явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом. Geplaatst door Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation op Zondag 28 juni 2020

Напомни, что Россия отказывается освободить территории, которые, согласно Минским соглашениям, должны быть под контролем Украины. Поэтому линия разграничения нуждается в пересмотре.