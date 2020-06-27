Печатный станок повысит зарплаты электората

Кабмин премьер-министра Шмыгаля собрался за год поднять минималку на 40%. Президенту Зеленскому это «выглядит вполне реалистично».

Президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% – с нынешних 4723 гривен до 6500 гривен, сообщает пресс-служба главы государства.

«Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти», – сказал Зеленский.

По предварительным расчетам Кабинета министров, с 1 сентября 2020 года минималка будет увеличена до 5 тысяч гривен, с 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года – до 6,5 тысячи гривен.

«Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев – главный показатель нашей эффективности», – сказал Зеленский.

Напомним, в 2020 году минимальная зарплата в Украине выросла до 4723 гривен. В 2019 году она составляла 4173 гривен, в 2018 году – 3723 гривны.

Во Всемирном банке Украине советовали притормозить рост минималки, поскольку оно происходит без увеличения производительности.

Напомним, что ранее Верховная Рада отказалась поддержать обновленную программу Кабмина премьер-министра Шмыгаля. Правительство потеряло из-за этого свой годовой иммунитет.