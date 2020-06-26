Шарий может беспрепятственно вернутся в Украину

У Офиса генпрокурора нет претензий к Шарию. На Резницкой подчеркнули, что ничто не мешает беспрепятственному возвращению одиозного блогера в Украину.

Одиозный видеоблогер-пропагандист Анатолий Шарий не имеет статуса подозреваемого или обвиняемого ни в одном уголовном производстве в Украине. Офисе генпрокурора сообщила об этом в ответ на депутатский запрос «слуги народа» Андрея Мотовиловца.

Фотокопию документа парламентарий обнародовал на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 26 июня.

«Согласно сведениям ЕРДР сейчас Анатолий Шарий не имеет процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого в любом уголовном производстве», – сказано в ответе Офиса генпрокурора.

На Резницкой отметили, что обстоятельств, которые мешали бы беспрепятственному возвращению в Украину или ограничению свободного передвижения Шария по территории Украині, на момент составления документа отсутствовали.

🎈🛩По информации, полученной мною сегодня из Офиса Генерального прокурора, на восьмой год «политических преследований»,… Geplaatst door Andrey Motovilovets op Vrijdag 26 juni 2020

26 июня Государственная фискальная служба вызвала Шария и депутата Верховной Рады восьмого созыва Евгения Мураева на допрос в качестве свидетелей по делу об отмывании денег.

Производство зарегистрировали по заявлению украинского журналиста и блогера Сергея Иванова. Он указал, что Шарий публично заявлял, что Мураев якобы предлагал ему 2 млн долларов за то, чтобы в 2019 году «Партия Шария» снялась с выборов в пользу «Оппозиционного блока». Обе политсиыл не смогли преодолеть 5% проходной барьер.

Мураев пообещал явиться на допрос.

«Я обязательно приду. Я все это время в Украине и никуда не скрываюсь», – написал экс-депутат на своей странице в Facebook.

Вероятно намекая на то, что Шарий уже около 8,5 лет живет за границей.

Очень оперативно), но я обязательно приду. Я все это время в Украине и никуда не собираюсь. Geplaatst door Евгений Мураев op Vrijdag 26 juni 2020

Анатолий Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса). В апреле 2020 года Шария сняли с розыска. Причину таких действий в МВД не пояснили.

По данным следствия, в ночь на 12 июля 2011 года Анатолий Шарий обстрелял свой автомобиль, инсценировав покушение.

В том же году в отношении Шария было открыто еще одного уголовное дело: ему инкриминировали хулиганство за стрельбу из травматического пистолета в киевском «Макдональдсе».

По данным СБУ, 24 января 2012 Шарий нелегально выехал в Россию 22 июля того же года Нидерланды проинформировали Украину, что блогеру предоставлен статус беженца, и его выдача украинским правоохранителям невозможна. Украинские суды и правоохранительные органы неоднократно получали официальные подтверждения о том, что Шарий проживает в Нидерландах и Литве.

В 2019 году «Партия Шария» участвовала в выборах в Верховную Раду, но не преодолела проходной барьер. Регистрация ЦИК партии одиозного пророссийского блогера спровоцировала массовые протесты в Киеве.

Впоследствии Шария сняли с выборов, так как он не проживал в Украине в течении пяти лет.

Напомним, что Кремль долго и планомерно готовил агентов своего влияния в Украине. Скандально известному Шарию отводится роль «украинского Навального».