Иран передает «черные ящики» Франции, а не Украине

Иран согласился передать во Францию бортовые самописцы сбитого в январе над Тегераном Boeing 737 авиакомпании «Международные линии Украины», сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Только что на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию для расшифровки бортовые самописцы самолета рейса PS752. Это стало возможным благодаря последовательному давлению украинского правительства и их коллег из других стран», – написал Енин.

Также в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) сообщили, что Иран официально обратился за технической помощью для расшифровки самописцев.

Отмечается, что технические работы планируется начать 20 июля.

Ранее министр иностранных дел Ирана заявлял, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, хотя 19 июня президент Владимир Зеленский утвердил состав этой делегации для участия в переговорах с Ираном.

В сообщении иранского МИД отмечалось, что задержка с расшифровкой «черного ящика» вызвана пандемией коронавируса и прекращением международных перелетов.

Самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

В январе глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что «черные ящики» со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Однако позднее власти Ирана заявили, что Тегеран может передать «черные ящики» сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивали на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

После этого министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не будет приступать к расшифровке «черных ящиков» самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», но и передавать его правительствам других стран не будет.

25 января глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.

Украина неоднократно обращалась к Ирану с просьбой передать на расшифровку черные ящики. 2 марта на тот момент генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что коммуникация с правоохранительными органами Ирана относительно катастрофы самолета украинской авиакомпании «МАУ» возобновлена, однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили.

В июне власти Ирана направили официальный запрос в Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции. Они попросили помочь с расшифровкой «черных ящиков» сбитого авиалайнера.

#Чорні_скринькиЩойно на Раді ІКАО представники Ірану погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці… Geplaatst door Eugene Enin op Vrijdag 26 juni 2020

Напомним, что Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв сбитого «Боинга» МАУ. И сообщил, что «черные ящики» самолета скоро передадут во Францию.