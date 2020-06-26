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СБУ предотвратила теракт в одесской мечети

Фото опубликованный СБУ.

СБУ заявила о предотвращении поджога одесской мечети неонацистами. Теракт планировался ко дню отмечаемого в Украине Дня крымскотатарского флага.

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении поджога одесской мечети. На сайте СБУ утверждается, что задержаны двое человек из неонацистской организации, лидера которой разоблачили на прошлой неделе, сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ подозревает, что они координировались российскими спецслужбами.

«В ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в России», – говорится в сообщении.

Во время досмотра и обысков по адресам проживания задержанных были найдены бутылки с зажигательной смесью, телефоны и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта ко дню крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня. По информации «Думской», планировался поджог мечети на Балковской улице.

Фото опубликованный СБУ.
Фото опубликованный СБУ.
Фото опуФото опубликованный СБУ.бликованный СБУ.
Фото опубликованный СБУ.
Фото опубликованный СБУ.
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Открыто производство по статье «Теракт» (ч.2 ст.258 Уголовного кодекса).

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Его целью должна была стать «дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине и свержение конституционного строя».

В начале мая Служба безопасности Украины задержала двух человек, которые подозреваются в попытке поджога херсонской синагоги 20 апреля. Их тоже назвали неонацистами, а преступление связали с днем рождения Гитлера.

Источник СБУ

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