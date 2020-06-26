Министерство здравоохранения Украины выступило с требованием усилить контроль соблюдения карантинных мер. Это касается общественного транспорта и мест торговли.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Министр подчеркнул, что в местах, где вероятность заразиться максимальна, должна сохраняется контролируемая ситуация.

“Минздрав обращается к [контролирующим.- прим.ред.] органам для усиления контроля на транспорте. К людям, которые отвечают за перевозку граждан, в супермаркетах, в других заведениях”, – заявил Степанов.

Напомним, что МОЗ призывает украинцев соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Согласно рекомендациям министерства, носить маски на улице нужно в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 м. Также нужно обязательно быть в маске в общественном транспорте и помещениях. В супермаркетах и магазинах необходимо перед входом обработать руки антисептиком, одеть маску и соблюдать дистанцию.

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима Степанова та заступниці міністра охорони здоров’я Ірини Садов’як. Опубликовано Міністерство охорони здоров’я України Четверг, 25 июня 2020 г.

Как сообщал politua, за прошедшие сутки, 25 июня, в Украине было зафиксировано более тысячи случаев инфицирования коронавирусом.