За сутки в Украине более тысячи коронавирусных

В Украине снова антирекорд по COVID-19, за сутки выявили 1109 новых случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

По состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

При этом за прошедшие сутки заболели 1 109 человек – это самый высокий показатель новых случаев за сутки с начала пандемии. 19 человек скончались.

До сегодняшнего дня самый высокий показатель был вчера, 25 июня, – 994 новых случая. Днем ранее было 940 случаев, перед этим 19 июня – 921 случай.

Статистика по регионам:

• Винницкая область – 1788;

• Волынская область – 2096;

• Днепропетровская область – 1081;

• Донецкая область – 412;

• Житомирская область – 1366;

• Закарпатская область – 2547;

• Запорожская область – 561;

• Ивано-Франковская область – 2217;

• Кировоградская область – 640;

• Киев – 4726;

• Киевская область – 2419;

• Львовская область – 4836;

• Луганская область – 76;

• Николаевская область – 384;

• Одесская область – 1529;

• Полтавская область – 304;

• Ровенская область – 3364;

• Сумская область – 284;

• Тернопольская область – 1857;

• Харьковская область – 1993;

• Херсонская область – 190;

• Хмельницкая область – 724;

• Черновицкая область – 4582;

• Черкасская область – 627;

• Черниговская область – 514.

В мире за сутки зафиксировано почти 180 тыс. новых случаев коронавируса.

Президент Владимир Зеленский ранее напомнил о необходимости соблюдения карантина, иначе может наступить пик заболевания COVID-19. Кроме того, глава Минздрава заявил, что, что при соблюдении карантинных мер, не может значительно расти количество больных.

Поэтому можно сделать вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.

Напомним, что Украина накануне тоже побила предшествующий антирекорд по заболеваниям коронавирусом – обнаружили 994 новых случая. Львовская область стала лидером по количеству инфицированных.