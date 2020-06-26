За сутки в Украине более тысячи коронавирусных
В Украине снова антирекорд по COVID-19, за сутки выявили 1109 новых случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
По состоянию на 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
При этом за прошедшие сутки заболели 1 109 человек – это самый высокий показатель новых случаев за сутки с начала пандемии. 19 человек скончались.
До сегодняшнего дня самый высокий показатель был вчера, 25 июня, – 994 новых случая. Днем ранее было 940 случаев, перед этим 19 июня – 921 случай.
Статистика по регионам:
• Винницкая область – 1788;
• Волынская область – 2096;
• Днепропетровская область – 1081;
• Донецкая область – 412;
• Житомирская область – 1366;
• Закарпатская область – 2547;
• Запорожская область – 561;
• Ивано-Франковская область – 2217;
• Кировоградская область – 640;
• Киев – 4726;
• Киевская область – 2419;
• Львовская область – 4836;
• Луганская область – 76;
• Николаевская область – 384;
• Одесская область – 1529;
• Полтавская область – 304;
• Ровенская область – 3364;
• Сумская область – 284;
• Тернопольская область – 1857;
• Харьковская область – 1993;
• Херсонская область – 190;
• Хмельницкая область – 724;
• Черновицкая область – 4582;
• Черкасская область – 627;
• Черниговская область – 514.
В мире за сутки зафиксировано почти 180 тыс. новых случаев коронавируса.
Президент Владимир Зеленский ранее напомнил о необходимости соблюдения карантина, иначе может наступить пик заболевания COVID-19. Кроме того, глава Минздрава заявил, что, что при соблюдении карантинных мер, не может значительно расти количество больных.
Поэтому можно сделать вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости в Украине происходят из-за нарушения карантина.
Напомним, что Украина накануне тоже побила предшествующий антирекорд по заболеваниям коронавирусом – обнаружили 994 новых случая. Львовская область стала лидером по количеству инфицированных.