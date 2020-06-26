По состоянию на 26 июня террористы на Донбассе за сутки семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС Facebook. Там уточнили, что один военнослужащий Украины был ранен.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи хутора Свободный противник дважды обстрелял опорные пункты украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также боевики активизировались у Крымского, где использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности ОТГ “Восток”, противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке, а у Широкино террористы дважды провоцировали украинских военнослужащих из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток 26 июня незаконные российские вооруженные формирования в районе ответственности ОТГ “Север” уже открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ у населенного пункта Крымское.