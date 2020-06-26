ВСУ вынудили террористов “Л/ДНР” затаиться но понесли потери: сводка ООС
За минувшие сутки террористы нарушили режим тишины семь раз.
По состоянию на 26 июня террористы на Донбассе за сутки семь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС Facebook. Там уточнили, что один военнослужащий Украины был ранен.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи хутора Свободный противник дважды обстрелял опорные пункты украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также боевики активизировались у Крымского, где использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе ответственности ОТГ “Восток”, противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия в пригороде Марьинки и на подступах к Новомихайловке, а у Широкино террористы дважды провоцировали украинских военнослужащих из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
С начала суток 26 июня незаконные российские вооруженные формирования в районе ответственности ОТГ “Север” уже открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ у населенного пункта Крымское.
Зведення станом на 07:00 26 червня 2020 року
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25 червня збройні формування…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 25 июня 2020 г.