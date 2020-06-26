Названа основная версия причины взрыва на Позняках

В МВД назвали основную версию взрыва дома на Позняках. По словам замглавы ведомства Геращенко, незадолго до взрыва проводилась поверка счетчиков.
Взрыв в многоэтажном доме на Позняках в Киеве мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков. Это основная версия следствия, заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире «Право на власть».
Он отметил, что пока в этом деле нет предъявленных подозрений ни одному человеку.
«Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией – это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании «Киевгоргаз». Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, что был запах газа», – сказал Геращенко.
Геращенко підтвердив, що основна версія вибуху в київській багатоповерхівці – ймовірні порушення газовиків.
Геращенко підтвердив, що основна версія вибуху в київській багатоповерхівці – ймовірні порушення газовиків. В ефірі ток-шоу «Право на владу» заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що основна версія, над якою зараз працює слідство, це перевірка дотримання технології повірки лічильників співробітниками компанії «Київгаз». «Дійсно за тиждень до цього страшного вибуху, який призвів до п’яти жертв, були повірки лічильників. Лічильники знімались, замінялись на спеціальні трубочки, називаються байпаси. І дійсно, були повідомлення від мешканців, що був запах газу», – сказав Геращенко.
Geplaatst door ПРАВО НА ВЛАДУ op Donderdag 25 juni 2020
По его словам, если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников «Киевгоргаза», то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство.
Ранее сообщалось, что по факту взрыва на Позняках в Киеве проходят обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала многоэтажку.
Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.