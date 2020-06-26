Названа основная версия причины взрыва на Позняках

Геращенко підтвердив, що основна версія вибуху в київській багатоповерхівці – ймовірні порушення газовиків.

Геращенко підтвердив, що основна версія вибуху в київській багатоповерхівці – ймовірні порушення газовиків. В ефірі ток-шоу «Право на владу» заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів, що основна версія, над якою зараз працює слідство, це перевірка дотримання технології повірки лічильників співробітниками компанії «Київгаз». «Дійсно за тиждень до цього страшного вибуху, який призвів до п’яти жертв, були повірки лічильників. Лічильники знімались, замінялись на спеціальні трубочки, називаються байпаси. І дійсно, були повідомлення від мешканців, що був запах газу», – сказав Геращенко.

Geplaatst door ПРАВО НА ВЛАДУ op Donderdag 25 juni 2020