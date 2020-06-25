Украина жестко протроллила Россию в Twitter

Официальный российский аккаунт написал о якобы ностальгии многих украинцев по СССР. Украина в ответ – потроллила Россию в Twitter.

На официальном аккаунте Российской Федерации в Twitter опубликовали пост, в котором говорится, что украинцы до сих пор вспоминают «добрые советские времена». Официальный аккаунт Украины сдела перепост сообщения протроллив Россию в комментарии к посту.

«Многие украинцы до сих пор вспоминают старые добрые времена, когда Советская Украина была житницей СССР, популярным местом для оздоровительного туризма и индустриальным центром. Это все, а также много чего еще, сейчас в российском Крыму», – говорится в сообщении.

После этого официальный аккаунт Украины сделал репост публикации с подписью «О, токсичные бывшие».

toxic ex here 👇 https://t.co/zU7EEYoreg — Ukraine / Україна (@Ukraine) June 23, 2020

Пользователи Twitter оценили и поддержали ответ украинцев. «Старые добрые времена… это Голодомор?», – написал один из них.

«Даже не бывшие, а парень, похитивший и державший тебя замкнутым на чердаке много лет, пока ты не убежала. А сейчас он вспоминает, как классно вам было», – говорится в другом комментарии.

Напомним, согласно опросу КМИС, половина украинцев не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий – жалеет.