На Донбассе неожиданное затишье: сводка ООС
25 июня российские боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.
На протяжении 25 июня террористы на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook. Там уточнили, что военнослужащие Украины потерь не понесли.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” оккупанты обстреляли защитников Хутора Вольного, применив для этого гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 25 червня 2020 року
#ООС…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 25 июня 2020 г.
Как ранее сообщал politua, террорист Гиркин неожиданно выступил с публичным признанием, рассказав о том, кто назначает руководство так называемых “Л/ДНР”.