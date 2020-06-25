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На Донбассе неожиданное затишье: сводка ООС

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25 июня российские боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

На протяжении 25 июня террористы на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook. Там уточнили, что военнослужащие Украины потерь не понесли.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” оккупанты обстреляли защитников Хутора Вольного, применив для этого гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На участках разведения с первого по третий режим “Тишина” сохранялся. Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных Сил остается под полным украинским контролем.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 25 червня 2020 року

#ООС…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 25 июня 2020 г.

Как ранее сообщал politua, террорист Гиркин неожиданно выступил с публичным признанием, рассказав о том, кто назначает руководство так называемых “Л/ДНР”.

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