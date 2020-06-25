На протяжении 25 июня террористы на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook. Там уточнили, что военнослужащие Украины потерь не понесли.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” оккупанты обстреляли защитников Хутора Вольного, применив для этого гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.