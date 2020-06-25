“Автономная республика Сиэтла” разошлась по домам: как закончился “мини-сепаратизм” в США

Так называемая “Автономная зона Капитолийского холма”, созданная в захваченных протестующими кварталах Сиэттла, в США, была покинута протестующими.

Об этом сообщает CNN, цитируя лидера протестующих в этой зоне рэпера Раза Симоне. Тот заявил, что “организованный протест Капитолийского холма” фактически завершен, а захваченную зону покинули почти все демонстранты.

“Многие люди собираются уйти, многие уже ушли. У протестующих на спинах “мишени” и это проблема”, – заявил он, имея в виду, что их инициатива подверглась критике.

NBC News утверждают, что люди начали покидать так называемую “автономию” вскоре после того, как в субботу, 20 июня, внутри захваченной зоны произошла стрельба, в результате которой погиб 19-летний парень, а второй человек был тяжело ранен. На следующий день пулю в руку поймал 17-летний парень.

Следует также добавить, что жители и предприниматели Сиэтла подали коллективный иск против городской власти за “обширный ущерб”, нанесенный им “Организованным протестом Капитолийского холма”. Истцы подчеркнули, что “поддерживают право протестующих поднимать такие вопросы, как системный расизм и жестокость полиции”, но оккупация центра города вызвала серьезные финансовые трудности и фактически разрушила повседневную жизнь, говорится в заявлении юридической фирмы Calfo Eakes LLP, представляющей интересы истцов, которое цитирует CNN.

Как ранее сообщал politua, уроки “самообороны” для участников уличных погромов в США оплачивала кремлевская “фабрика троллей”.