В Харькове жестоко избили сторонника Шария

В Харькове жестоко избили представителя партии Шария. Полиция открыла уголовное производство по факту нападения и нанесения телесных повреждений.

В Харькове в ночь с 24 на 25 июня избили одного из активистов «Партии Шария». В полиции Харьковской области сообщили, что открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство).

Также предварительно установлено, что двое неизвестных напали на 28-летнего гражданина и нанесли ему телесные повреждения.

Сам пророссийский блогер заявил, что избили «парня, который вел колонну в Киев».

«Все, «Нацкорпус» и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь», – написал Шарий.

Он также заявил, что за два часа до происшествия молодой человек якобы написал заявление в полицию об угрозах. В подтверждение этой информации Шарий опубликовал талон из полиции о регистрации заявления.

Бывший украинский журналист Шарий сейчас ведет видеоблог и пишет статьи, в которых якобы разоблачает украинскую власть. В 2012 году он утверждал литовской власти, что преследуется со стороны пророссийского режима президента Виктора Януковича.

Фото с места событий. Фото с места событий. Пред 1 из 2 След

Якобы он проводил расследование об участии госучреждений в наркобизнесе, поэтому против него были сфальсифицированы дела. В феврале 2015 года в Департаменте миграции Литвы заявили, что Шария могут лишить политического убежища в этой стране, поскольку после победы Майдана Янукович сбежал в Россию.

В 2017 году сотрудники Службы безопасности провели воспитательную беседу с помощницей Шария, которая за гонорары снимала сюжеты для дискредитации Украины.

В декабре прошлого года активисты прогнали сотрудников Шария из зала заседаний Киевского апелляционного суда, где рассматривается дело волонтера Юлии Кузьменко.

В январе 2020-го в Херсоне сожгли офис партии Шария.

А 15 июня в Киеве сторонников Шария прогнали с территории Шевченковского суда, где выбирали меру пресечения активисту Сергею Стерненко.