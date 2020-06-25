В Украине отменили самоизоляцию для иностранцев

Кабмин отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Украину. При этом обязательно нужно будет прохождение ПЦР-теста на коронавирус.

Кабинет министров отменил обязательную самоизоляцию для иностранцев, въезжающих в Украину, при условии прохождения теста на коронавирусную болезнь методом ПЦР, передает издание «Бизнес Цензор».

Соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства в четверг, 25 июня, с доработкой в однодневный срок.

Представляя проект документа министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что вносятся изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая.

«Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (то есть, это иностранцы или лица без гражданства) или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 метопом ПЦР», – сказал он.

Министр добавил, что также предлагается уточнить требования к полису страхования для иностранцев при въезде в Украину.

«Также предлагается исключить из случаев обязательной самоизоляции или обсервации участников вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательные центры «Крым-Украина» или «Донбасс-Украина», – добавил Степанов.

Министр уточнил, что проектом решения также предлагается предоставить право Центрам предоставления административных услуг самостоятельно определять начало своей работы.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мы будем жить в карантине, пока не найдем протокол лечения и вакцину от коронавируса