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Айдера Муждабаева объявили в международный розыск: журналист обрадовался такому “подарку”

EADaily

Муджабаев поблагодарил за это “гестапо русского рейха”.

Журналист, заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муджабаев был объявлен в розыск в Российской Федерации.

Об этом сам Муджабаев сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, это “лучший подарок ко Дню крымскотатарского флага”.

“Как гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться до тех пор, пока я живой, пока сапог российского оккупанта не уберется прочь из украинского Крыма и Донбасса. Слава Украине, слава крымским татарам, смерть врагам!” – написал журналист.

Добавим, что официальный повод для розыска, озвученный Следственным комитетом РФ, выглядит следующим образом: “на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети “Facebook” два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова“.

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Це найкращій подарунок до Дня кримськотатарського прапора, який ми святкуємо завтра, 26 червня, всією країною. Як…

Опубликовано Айдером Муждабаевым Четверг, 25 июня 2020 г.

Как сообщал politua, ранее посадить Муджабаева требовали приспешники Виктора Медведчука.

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