В МВД захотели ужесточить наказание за оскорбление полицейского

В Министерстве внутренних дел Украины идет работа над законопроектом об увеличении штрафов за оскорбления сотрудников полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, работа над документом началась после событий у здания суда во время рассмотрения дела Сергея Стерненко.

“Я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно”, – подчеркнул чиновник. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что теперь в министерстве собираются наказывать тех, кто использует газовые баллончики против правоохранителей или участников выступлений.

Так, Геращенко напомнил, что в статье Уголовного кодекса о хулиганстве в числе отягчающих обстоятельств перечислено применение кастетов, бит и т.д.

“Мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок”, – добавил он, пояснив, что баллончики можно иметь для защиты, но если они используются для нападения, то акция протеста тут же перестает быть мирной.

Как ранее сообщал politua, в Украине проходят акции протеста – участники требуют отставки главы МВД Арсена Авакова. Митинги начались после того, как в Кагарлыке были задержаны полицейские, подозреваемые в изнасиловании женщины прямо в участке.