В Украине начнут использовать новое лекарство от коронавируса – дексаметазон

Препарат дексаметазон из группы кортикостероидных гормонов добавлен в список лекарственных средств, которые можно использовать при коронавирусе в Украине. Решение было принято Минздравом.

Об изменениях в протоколе лечения COVID-19 на брифинге сообщил глава МОЗ Максим Степанов. Он подчеркнул, что обновление стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19 в национальном протоколе направлено на то, чтобы лечение этой инфекции было как можно более эффективным (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

“Был рассмотрен вопрос о внесении дополнительных лекарственных средств, то есть расширении протокола, которое основывается на нашем опыте и клинических испытаниях других стран”, – пояснил министр.

Что такое дексаметазон

Дексаметазон – это стероидный препарат. Он используется с 1960 года как противовоспалительное средство, а также для лечения некоторых видов онкологических заболеваний.

Исследование препарата показало, что среди инфицированных, находящихся на искусственной вентиляции легких, риски смерти снизились с 40% до 28%, а у тех, кто нуждался в кислороде – с 25% до 20%.

Но следует отметить, что это препарат, который используется только в случае критических состояний. У пациентов, которые не нуждались в кислороде или механической вентиляции легких, улучшений из-за использования дексаметазона не наблюдалось.

Как ранее сообщал politua, по информации Госпродпотребслужбы бизнес в Украине массово нарушает условия карантина.