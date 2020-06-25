В Украине проведут полную инвентаризацию лесов – впервые с 1996 года

В Украине впервые с 1996 года проведут инвентаризацию лесов. Соответствующий закон вступил в силу в четверг, 25 июня.

Об этом сообщает Гослесагентство. Эта инвентаризация позволит обновить полную информацию о фактической лесистости государства, а также о запасе древесины в лесах и ее техпригодности.

Первый этап инвентаризации будет продолжаться два года. Затем она будет регулярно повторяться, чтобы можно было отследить изменения в приросте деревьев.

Специалисты проведут обследование по специальной схеме, на местности, в пределах лесных инвентаризационных участков. Планируется обследовать 18 тысяч участков. Полученная информация будет публиковаться на сайте Гослесагентства и будет доступна круглосуточно в режиме онлайн.

“Благодаря проведению национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов лесных насаждений. Среди других потенциально важных результатов – определение площади самозалесившихся сельскохозяйственных земель”, – подчеркнули в Гослесагентстве.

Как ранее сообщал politua, именно незаконную вырубку лесов экологи называют главной причиной наводнения в западных регионах Украины.