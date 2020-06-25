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В Киеве прошло первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии: о чем договорились

Председательствовали на заседании глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Сегодня, 25 июня, в Киеве прошло первое за семь лет заседание совместной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. На нем встретились министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Проведение встречи анонсировал на своей странице в Twitter Дмитрий Кулеба.

“Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве сегодня. Мы восстанавливаем заседания совместной украинской-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти 7 лет. Время разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии”, – написал министр.

В ходе встречи представители Украины и Венгрии пришли к следующему:

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  • договорились провести заседания комиссий по вопросам национальных меньшинства и образования;
  • согласовали дальнейшие шаги о проведении заседания рабочей группы по вопросам образования;
  • заявили о подготовке саммита премьер-министра Венгрии Орбана и президента Украины Зеленского в июле 2020 года;
  • венгерская сторона заявила о намерении снять вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, как только будут решены вопросы, связанные с образованием венгерского национального меньшинства в Украине;
  • Открыть с понедельника, 29 июня, все пять пунктов пропуска на границе Украины и Венгрии (сейчас работает только один).

Как ранее сообщал politua, Дмитрий Кулеба уже передавал приглашение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану осуществить визит в Украину.

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