В Киеве прошло первое за семь лет заседание украино-венгерской комиссии: о чем договорились

Председательствовали на заседании глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Сегодня, 25 июня, в Киеве прошло первое за семь лет заседание совместной украино-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. На нем встретились министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Проведение встречи анонсировал на своей странице в Twitter Дмитрий Кулеба.

“Рад приветствовать венгерского коллегу Петера Сийярто в Киеве сегодня. Мы восстанавливаем заседания совместной украинской-венгерской межправительственной экономической комиссии, которая не собиралась почти 7 лет. Время разблокировать истинный потенциал экономического сотрудничества Украины и Венгрии”, – написал министр.

Glad to meet my Hungarian colleague Péter Szijjártó in Kyiv today. We are reviving the Ukrainian-Hungarian intergovernmental economic comission after almost 7 years of pause. Time to unlock the true potential of economic cooperation between 🇺🇦Ukraine & 🇭🇺Hungary. pic.twitter.com/dPKhARJDJC — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 25, 2020

В ходе встречи представители Украины и Венгрии пришли к следующему:

договорились провести заседания комиссий по вопросам национальных меньшинства и образования;

согласовали дальнейшие шаги о проведении заседания рабочей группы по вопросам образования;

заявили о подготовке саммита премьер-министра Венгрии Орбана и президента Украины Зеленского в июле 2020 года;

венгерская сторона заявила о намерении снять вето с проведения заседаний Комиссии Украина-НАТО, как только будут решены вопросы, связанные с образованием венгерского национального меньшинства в Украине;

Открыть с понедельника, 29 июня, все пять пунктов пропуска на границе Украины и Венгрии (сейчас работает только один).

Как ранее сообщал politua, Дмитрий Кулеба уже передавал приглашение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Венгрии Виктору Орбану осуществить визит в Украину.