Коломойскому отказали в пошлинах против России

Коломойскому отказали в пошлинах на российские нефтепродукты. Межведомственная комиссия отклонила заявление «Привата» и «Нафтогаза».

Межведомственная комиссия по вопросам международной торговли отказалась начать антисубсидиарное расследование по импорту дизельного топлива и сжиженного газа из России, сообщает профильное издание «Enkorr».

Заявление с просьбой начать расследование подали компании «Укртатнафта» Игоря Коломойского, а также «Укрнафта» и «Укргаздобыча» из группы «Нафтогаза». Они просили ввести заградительные пошлины на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2025 году.

«Комиссия установила, что указанные в жалобе доказательства не являются достаточными для открытия антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизтоплива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации», – говорится в сообщении МКМТ, которое обнародовано в газете «Урядовий кур’єр».

По оценкам «Нефтегазовой ассоциации Украины», в случае введения пошлин экономика Украины могла ежегодно терять около 11 млрд грн. Против ограничений импорта дизельного топлива выступили отраслевые объединения аграрных и металлургических предприятий.

Напомним, что в 2019 году Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и автогаза.

Решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизтоплива, принято в ответ на недружественные действия со стороны Российской Федерации, которая ввела санкции в отношении Украины.