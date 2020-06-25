В Украине снова выявили тысячу коронавирусных

Украина вновь побила антирекорд по заболеваниям коронавирусом – обнаружили 994 новых случая. Львовская область стала лидером по количеству инфицированных.

За 24 июня в Украине подтвердили 994 новых случая заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель за все время эпидемии. Умерли 16 человек, выздоровели – 349, говорится в данных Центра общественного здоровья Украины.

Общее число заболевших достигло 40 008, летальных исходов – 1067, выздоровели 17 758 человек.

Львовская область обогнала Киев и вышла на первое место по заболеваемости. За минувшие сутки там обнаружили 204 новых случая, общее число достигло 4627.

В Киеве подтвердили еще 85 случаев, всего заболели 4613 человек. В Черновицкой области количество заболевших возросло до 4513, из них 53 подтвердили за 24 июня.

84 новых больных подтвердили в Ровенской области (всего – 3248), в Закарпатской области – 85 новых (в целом 2454). Один из самых высоких суточных показателей также в Одесской области – 95, всего 1465.

Ни одного нового заболевшего не обнаружили в Херсонской и Луганской областях.

Напомним, что предыдущий антирекорд по заболеваемости Украины побила вчера, когда подтвердили 940 новых случаев. Киев снова перестал отвечать критериям для смягчения карантина.