Украина обвинила Россию в эскалации агрессии

МИД Украины отреагировал нотой протеста на поведенные Россией парады в оккупированных Крыму и ОРДЛО. Это расценено, как очередная провокация.

Министерство иностранных дел передало в Москву ноту протеста по поводу проведения парадов ко Дню победы в оккупированных Россией Крыма и ОРДЛО, пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны РФ и оккупацией ею части суверенной территории Украины», – говорится в сообщении.

«Считаем, что проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых «военных парадов», во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ- 21 «Град», а также другая военная техника, в частности, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1, является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта», – уточняют в сообщении.

В ведомстве отметили, что цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних.

Утром 24 июня во многих городах России прошли «военные парады» в честь 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Путину прибыли главы только семи государств: Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии, а также член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Вместе с тем парад посетили так называемые президенты оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в столицу России на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.

Напомним, что Кабмин отстранил замминистра иностранных дел Егора Божка из-за дела пятого президента Петра Порошенко. Замглавы МИД Украины – второй подозреваемый.