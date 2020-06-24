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ВСУ вынудили террористов прекратить обстрелы: день на Донбассе прошел без потерь

24 июня российские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

На протяжении 24 июня российские террористы трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Там подчеркнули, что потерь среди военнослужащих Украины не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” оккупанты обстреляли защитников Хутора Вольного, применив для этого гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности ОТГ “Восток” НФВ России открыли огонь по позициям ВСУ возле Широкино из 82 мм. минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Позднее под огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались окрестности Старогнатовки.

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На участках разведения с первого по третий режим “Тишина” сохранялся. Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных Сил остается под полным украинским контролем.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 24 червня 2020 року

#ООС…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Среда, 24 июня 2020 г.

Как ранее сообщал politua, террорист Гиркин неожиданно выступил с публичным признанием, рассказав о том, кто назначает руководство так называемых “Л/ДНР”.

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