24 июня российские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.
На протяжении 24 июня российские террористы трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Там подчеркнули, что потерь среди военнослужащих Украины не было.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” оккупанты обстреляли защитников Хутора Вольного, применив для этого гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности ОТГ “Восток” НФВ России открыли огонь по позициям ВСУ возле Широкино из 82 мм. минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Позднее под огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались окрестности Старогнатовки.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 24 червня 2020 року
#ООС…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Среда, 24 июня 2020 г.
Как ранее сообщал politua, террорист Гиркин неожиданно выступил с публичным признанием, рассказав о том, кто назначает руководство так называемых “Л/ДНР”.