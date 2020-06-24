ВСУ вынудили террористов прекратить обстрелы: день на Донбассе прошел без потерь

На протяжении 24 июня российские террористы трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Там подчеркнули, что потерь среди военнослужащих Украины не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” оккупанты обстреляли защитников Хутора Вольного, применив для этого гранатометы различных систем, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности ОТГ “Восток” НФВ России открыли огонь по позициям ВСУ возле Широкино из 82 мм. минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Позднее под огнем из гранатометов и стрелкового оружия оказались окрестности Старогнатовки.