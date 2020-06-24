Горняки протестуют под Офисом президента второй день подряд.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с четыремесячной задолженностью по зарплате львовским шахтерам. Горняки протестуют под ОПУ уже второй день подряд.

Как сообщает PavlovskyNEWS, с этим заявлением президент вышел к митингующим на Банковой 24 июня.

“Я вам обещаю – мы все сделаем. Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с “Центрэнерго”, почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь”, – заявил Зеленский.

Протестующие заявляют, что почти 800 сотрудников недополучили в общей сумме 58 миллионов гривен. Шахтеры поставили ультиматум, что не вернутся домой, пока не услышат конкретики в решении вопроса с выплатой зарплаты.

❗️Президент Владимир Зеленский вышел к шахтёрам со Львовской области, которые второй день протестуют под его офисом… Опубликовано Pavlovsky News Среда, 24 июня 2020 г.

Ранее politua сообщал, что в так называемой “ЛНР” продолжаются попытки подавить шахтерские протесты.