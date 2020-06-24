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Авиакомпания SkyUp возобновляет полеты по Украине

SkyUp Airlines

Первые рейсы запланированы на 26-30 июня.

Украинская авиакомпания SkyUp объявила о возобновлении полетов по Украине. Трехмесячный перерыв в их работе, связанных с пандемией коронавируса, окончен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем telegram-канале. Первые рейсы планируются уже на 26-30 июня. Самолеты отправятся в Киев, Львов, Одессу, Харьков и Запорожье.

С июля начнут осуществляться первые рейсы между регионами:

  • Харьков-Львов и Львов-Харьков;
  • Харьков-Одесса и Одесса-Харьков;
  • Львов-Одесса и Одесса-Львов;
  • Львов-Херсон и Херсон-Одесса.
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Криклий особо подчеркнул, что во время перелетов продолжат действовать карантинные требования к безопасности.

Как ранее сообщал politua, лоукостер Wizz Air также возобновил свои полеты из Украины за рубеж.

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