Авиакомпания SkyUp возобновляет полеты по Украине
Первые рейсы запланированы на 26-30 июня.
Украинская авиакомпания SkyUp объявила о возобновлении полетов по Украине. Трехмесячный перерыв в их работе, связанных с пандемией коронавируса, окончен.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем telegram-канале. Первые рейсы планируются уже на 26-30 июня. Самолеты отправятся в Киев, Львов, Одессу, Харьков и Запорожье.
С июля начнут осуществляться первые рейсы между регионами:
- Харьков-Львов и Львов-Харьков;
- Харьков-Одесса и Одесса-Харьков;
- Львов-Одесса и Одесса-Львов;
- Львов-Херсон и Херсон-Одесса.
Криклий особо подчеркнул, что во время перелетов продолжат действовать карантинные требования к безопасности.
Как ранее сообщал politua, лоукостер Wizz Air также возобновил свои полеты из Украины за рубеж.