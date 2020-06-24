Украинская авиакомпания SkyUp объявила о возобновлении полетов по Украине. Трехмесячный перерыв в их работе, связанных с пандемией коронавируса, окончен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем telegram-канале. Первые рейсы планируются уже на 26-30 июня. Самолеты отправятся в Киев, Львов, Одессу, Харьков и Запорожье.

С июля начнут осуществляться первые рейсы между регионами:

Харьков-Львов и Львов-Харьков;

Харьков-Одесса и Одесса-Харьков;

Львов-Одесса и Одесса-Львов;

Львов-Херсон и Херсон-Одесса.

Криклий особо подчеркнул, что во время перелетов продолжат действовать карантинные требования к безопасности.

Как ранее сообщал politua, лоукостер Wizz Air также возобновил свои полеты из Украины за рубеж.