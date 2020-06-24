Гумпомощь из Израиля, Нацгвардия и эвакуация населения: наводнение на западе Украины набирает обороты

Стихия в Карпатах продолжает бушевать, ее масштабы уже превысили аналогичный потоп 2008 года.

Стихия продолжает бушевать в западных регионах Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже признал, что ситуация там гораздо серьезнее, чем во время аналогичного крупного наводнения 2008 года.

“Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превышает масштаб 2008 года”, – подчеркнул он.

Как борются с потопом на Закарпатье

В Ивано-Франковскую область был направлен вертолет, который несет на борту почти три тонны гуманитарного груза. Вода, хлеб, медикаменты и продукты питания отправлены в Верховинский район, сообщили на правительственном портале.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в настоящее время в регионе уже задействованы полторы тысячи сотрудников МВД, четыре вертолета и даже горно-спасательная рота Национальной Гвардии Украины. Кроме того, он заявил, что Кабинет министров выделит пострадавшим областям финансовую поддержку для ликвидации последствий катастрофы.

Мвс +1500 работающих на ликвидации..

+4 вертолета, рота горноспасателей Нацгвардии..

Уровень беды больше чем в 2008м..

Концентрируем усилия.

На месте ПМ . Ведем с ним опер штаб с главой дснс и командующим Нацгвардии.

Благодарю полицейских и спасателей за самоотдачу.

Прорвемся!🇺🇦 pic.twitter.com/HNpFmAjUg0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 24, 2020

Сейчас премьер-министр и министр внутренних дел находятся в зоне стихийного бедствия, координируя работу спасателей.

Иностранная помощь для борьбы с наводнением в Украине

Израиль заявил о готовности предоставить гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения на западе Украины районов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Багато людей на заході #України 🇺🇦 залишилися відрізаними від цивілізації через екологічну катастрофу. На власні очі побачив її жахливі масштаби. Ситуація критична, і я вдячний #Ізраїлю 🇮🇱 за готовність надати першочергову гуманітарну допомогу для постраждалих регіонів. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 24, 2020

Потоп 2020: последствия и разрушения

Ивано-Франковская область

Из-за наводнения пострадали 15 районов Прикарпатья в Ивано-Франковской области. Были затоплены 4,5 тысячи жилых домов в 165 населенных пунктах. 110 км автодорог и 90 мостов разрушены, еще 130 повреждено.

Нарушено транспортное сообщение с десятками населенных пунктов в Верховинском районе. ГСЧС доставляет туда припасы по воздуху.

Жертвами стихии в Ивано-Франковской области стали три человека, еще один пропал без вести.

Закарпатская область

В регионе затопило 70 домохозяйств. Уже более 20 тысяч кубометров воды сотрудники ГСЧС сумели откачать, но работа все еще продолжается.

В поселке Ясиня, в Раховском районе, наводнение полностью разрушило часть дороги. На ее месте образовался огромный провал, который местные жители вынуждены обходить, чтобы перебраться на другую сторону.

Черновицкая область

В ночь на 24 июня уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы превысил критическую отметку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Цієї ночі, 24 червня, рівень води у річці Прут, у ділянці міста Чернівці, значно піднявся. Динаміка підняття води… Опубликовано Сергій Осачук Вторник, 23 июня 2020 г.

По состоянию на пять утра вода в реке поднялась до 545 сантиметров, при том что критической считается отметка в пять метров. Теперь жителям этого региона грозит эвакуация.

Затопленными остаются 15 населенных пунктов. Работники ГСЧС спасли в Черновицкой области 60 человек, среди которых 11 детей.

Также потоп уничтожил опоры под газопроводами, которые проходят над рекой Черемош. Как сообщило в Facebook АО “Черновцыгаз”, пришлось прекратить доставку газа для 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах.

⚠️Через паводок, який став причиною руйнування опор під газопроводами що проходять над річкою Черемош, довелося… Опубликовано АТ “Чернівцігаз” Вторник, 23 июня 2020 г.

Железная дорога

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook сообщил, что из-за наводнения была повреждена железнодорожная инфраструктура на перегоне Яремче – Микуличин и Микуличин – Ворохта. В связи с этим с 23 июня было временно остановлено движение пригородных поездов №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск.

Министр подчеркнул, что работы по ликвидации последствий стихии уже начаты. Ими занимается Ивано-Франковская дистанция пути, а на дорогах – дорожные службы вместе с подрядчиками.

“Больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24. Работы не останавливаются ни на минуту. Мы на связи 24/7. Также в “Укрпочте” из-за непогоды были проблемы с доставкой пенсий к отдельным районам, но все обязательно будет доставлено. Говорят, что у природы нет плохой погоды, но, как видите, бывает разное. Берегите себя!” – подчеркнул Криклий.

Другу добу працівники транспорту працюють над ліквідацією наслідків повенів у західному регіоні, щоб найшвидше… Опубликовано Vladyslav Kryklii Вторник, 23 июня 2020 г.

Кто может быть виновником потопа

Экологи называют в качестве главной причины наводнения незаконную вырубку лесов. Она не просто продолжается в западных регионах Украины, но в последнее время ее объемы резко выросли.

По данным Государственного агентства лесных ресурсов, в 2019 году объемы незаконных вырубок леса составили 118 тысяч кубометров. Для сравнения, в 2018 году эта цифра равнялась всего 18 тысячам кубометров!

Согласно недавно проведенному журналистскому расследованию Guardian, популярный и широко известный во всем мире промышленный гигант IKEA производит свою знаменитую мебель… из незаконно вырубленного в Украине леса. Украинские нелегальные рубщики пользуются лазейками в законодательстве, которые позволяют им устраивать массовые вырубки под эгидой “санитарных”.

О катастрофической ситуации с незаконной вырубкой говорят и местные жители. Например, Виктор Дацко на своей странице в Fаcebook рассказал, как пытался переубедить нелегальных лесорубов.