В Украине снижают ставки по банковским депозитам

Ставки по гривневым депозитам в Украине впервые опустились ниже 10%. Высокие проценты больше не ожидаются из-за сложившихся условий.

Национальный банк предупредил вкладчиков о завершении «эры высоких ставок» по гривневым депозитам, говорится в отчете Нацбанка о финансовой стабильности.

«Динамика депозитных ставок уже отражает новую реальность – в ближайшее время почти во всех банках они войдут на территорию одноцифровых значений. Все предусловия для этого созданы: низкие темпы инфляции, стабильные инфляционные ожидания, доверие к банковскому сектору и снижение ключевой ставки НБУ», – сказано в документе.

Регулятор полагает, что теперь конкуренция между банками сместится в сторону стабильности.

«Вкладчики будут отдавать предпочтение более надежным банкам, несмотря на невысокую доходность, которую те будут предлагать. Эта закономерность уже несколько лет проявляется в сегменте валютных депозитов. Население хранит валютные средства преимущественно в устойчивых банках, хоть они и предлагают все более низкую доходность», – заявил Нацбанк.

Директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук на брифинге уточнил, что если в начале кризиса ставки по депозитам составляли около 12%, то сейчас они уже ниже 10%.

«Это небольшое историческое достижение. На этой неделе впервые в истории банковского сектора индекс ставок по депозитам физических лиц снизился чуть ниже 10%», – сказал он.

Этот индекс рассчитывается компанией «Thomson Reuters» на основе номинальных ставок ведущих украинских банков.

НБУ еще в начале года предупреждал, что при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом в Украине могут резко снизиться ставки по депозитам.

Напомним, что аналитики Нацбанка прогнозируют более серьезное падение украинской экономики из-за пандемии коронавируса и мирового кризисам, чем делали это ранее.