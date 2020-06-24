Замгенпрокуроры имеют награды от Януковича

Два заместителя Генпрокурора Украины Венедиктовой имеют награды от беглого экс-президеннта Януковича, а третий – боролся против Майдана.

Двое заместителей Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Андрей Любович и Алексей Симоненко получали награды от Виктора Януковича, а третий Игорь Мустеца во время Революции Достоинства, вероятно, участвовал в борьбе власти против Евромайдана, говорится в расследовании программы «Наші Гроші з Денисом Бігусом», передает информагентство «Bihus.Info».

Бывший прокурор Донецкой области Любович стал заместителем генпрокурора 27 марта. Еще в 2012 году Любовича наградил медалью «За труд и доблесть» тогдашний президент Виктор Янукович – по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки.

Любовича наградили «за проявленный высокий профессионализм в организации качественного и оперативного расследования и раскрытия преступлений, связанных с совершением террористических актов в городе Днепропетровске».

Речь идет о серии взрывах в Днепре (тогда – Днепропетровске) весной 2012 года, когда Любович был главным следователем областной прокуратуры. Янукович дал указание оперативно расследовать дело – и вскоре правоохранители задержали четырех человек.

Дело «днепропетровских террористов» развалилось в суде. Сначала прокуратура сняла обвинения с двух подозреваемых. В 2019 году двое других получили обвинительные приговоры и вышли на свободу с учетом так называемого «Закона Савченко».

Любович в ОГП отвечает за расследование «Дел Майдана».

Симоненко во времена Януковича работал в СБУ. Тогда он получил целый ряд наград как от главы СБУ Валерия Хорошковского, так и от самого президента.

Андрей Любович. Алексей Симоненко. Игорь Мустеца. Пред 1 из 3 След

Янукович наградил Симоненко в марте 2011 года – звание «Заслуженный юрист Украины». Рекомендовал его к этой награде Хорошковский.

Сам Хорошковский выдал Симоненко ряд ведомственных наград: «Крест доблести», медаль «За отличие в службе», медаль «За мужество и отвагу», а также досрочное воинское звание.

Кроме того, Хорошковский обратился в Верховную Раду, чтобы Симоненко наградили почетной грамотой.

В комментарии журналистам Симоненко не объяснил, за что конкретно свои награды получил, но заверил, что сейчас не общается с Хорошковским.

Третий заместитель, которого назначила Венедиктова, Игорь Мустеца, наград от Януковича не получал, но, вероятно, участвовал в борьбе власти против Евромайдана.

Во время Революции Мустеца работал в должности прокурора Шевченковского района города Черновцы. В судебном реестре можно найти сведения, из которых следует, что Мустеца обжаловал решение местного совета в поддержку Евромайдана, а также решение с требованием отставки премьера Николая Азарова и импичмента Януковича.

Так, в постановлении Черновицкого окружного административного суда говорится, что прокурор Шевченковского района Черновцов обжаловал два решения Шевченковского районного совета города «Об обращении депутатов Шевченковского районного в г. Черновцах совета к президенту Украины относительно подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом» и «об обращении депутатов Шевченковского районного в г.Черновцах совета в Верховную Раду об отставке Кабинета Министров во главе с премьер-министром – Азаровым Н.Я. и объявления импичмента президенту Украины».

Суд удовлетворил иск прокурора и отменил эти решения в поддержку Евромайдана и против тогдашней власти. В судебном решении не указывается фамилия прокурора Шевченковского района, однако этот пост в то время занимал Мустеца.

Петр Порошенко на посту президента наградил Мустецу званием «Заслуженный юрист Украины» и орденом «За заслуги» III степени.