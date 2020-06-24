Самый известный в Украине горнолыжный курорт “Буковель” затопило в результате масштабного потопа на западе Украины. Несколько проездов до курорта были полностью уничтожены стихией.

Об этом сообщает obozrevatel. Потоки воды затопили улицы с коттеджами в “Буковеле”. Кроме того, пострадали десятки других населенных пунктов в Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Очевидцы публикуют в сети фото и видео с места происшествия. На них можно увидеть, как потоки воды затапливают здания и размывают улицы на территории курорта.

Кроме того, в селе Буковец вблизи курорта произошло смещение верхнего слоя почвы из-за потопа. В результате спасатели были вынуждены полностью дорогу государственного значения Р-24 “Татаров – Каменец-Подольский”.

Как сообщал politua, в результате интенсивных дождей и порывов ветра 22 и 23 июня затопило восемь областей Украины. Больше всего пострадали Черновицкая, Ивано-Франковская и Львовская области.