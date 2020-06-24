В Минздраве рассказали, как будет проходить ВНО-2020

Основная сессия внешнего независимого оценивания начинается 25 июня. В Министерстве здравоохранения Украины уже сформировали правила его проведения.

Как рассказал на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, для детей были созданы раздельные графики и маршруты.

Так, для каждого участника определено время, когда именно он должен прибыть на место проведения ВНО. Перед входом у каждого ребенка будут спрашивать о состоянии здоровья и проводить термометрию. После этого детям покажут аудиторию, в которой будет проходить внешнее независимое оценивание.

На свое место сдающие ВНО проходят по стрелкам. В каждой аудитории будет присутствовать не более 15 человек. Места в помещениях расставлены так, чтобы дистанциям между учениками составляла полтора метра – утвержденное расстояние “социальной дистанции”.

Кроме того, в каждой школе будут расставлены антисептики для рук, в санитарных комнатах – мыло, проточная вода и бумажные полотенца. На входе каждому участнику ВНО будут предоставлены защитные маски.

Как ранее сообщал politua, изначально Владимир Зеленский предлагал полностью отменить ВНО-2020. В итоге было принято решение сделать его необязательным для сдачи.