«Слуга народа» спровоцировал массовую драку

На встрече с нардепом от «Слуги народа» Литвиненко подрались полиция, националисты из «Нацкорпуса» и пособники Кивы. В результате есть пострадавшие.

В городе Березном Ровенской области во время встречи народного депутата от «Слуги Народа» Сергея Литвиненко с избирателями произошли столкновения между представителями партии «Национальный корпус», правоохранителями и соратниками нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. От взрыва пиротехнического средства пострадал начальник управления патрульной полиции Ровенской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Примерно 130 человек пришли на акцию на площади Независимости города около 14 часов.

Националисты собрались требовать объяснений от Литвиненко касательно его слов о необходимости принятия закона о особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Полиция указывает, что около 16 часов участники акции начали догонять нардепа после его отъезда. В защиту Литвиненко стали его сторонники, говорят правоохранители. Тогда и начались столкновения.

Момент вибуху піротехнічного засобу біля головного копа Рівненщини Головний коп Рівненщини Сергій Мерчук упав після вибуху піротехнічного пристрою у Березному. Він хотів відбити подалі від людей те, що викинули із машини невідомі. Момент інциденту зняла очевидиця. Керівника патрульної поліції області доправили у лікарню для обстеження. Загалом під час заворушень у Березному, які стались під час приїзду туди нардепа від «Слуги народу» Сергія Литвиненка, затримали п’ятнадцятьох осіб, повідомили у пресслужбі правоохоронців: https://bit.ly/3etqftQ Geplaatst door UA: Рівне op Dinsdag 23 juni 2020

В это время неизвестный бросил в толпу пиротехническое изделие. Отбить ногой его пытался начальник управления патрульной полиции Ровенской области. В результате взрыва полицейский получил телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице Ровно.

Сообщается, что полиция даже применила спецустройство, чтобы прекратить столкновения.

«В результате нескольких предупредительных выстрелов никто не пострадал», – отметили в ведомстве.

Как отмечают в «Нацкорпусе», в город, кроме Литвиненко, приехал нардеп от Оппозиционной платформы «За жизнь» Илья Кива с представлением своей организации «Патриоты – За жизнь». Туда же он, по их словам, привез около 60 «титушек», которые также присоединились к столкновениям.

Националисты утверждают, что Литвиненко прятался за спинами завезенных Кивой «титушек», которых выстроил перед стенами здания. Между ними и «Нацкорпусом» разместились правоохранители.

По версии «Нацкорпуса», когда нардеп уезжал с места встречи, «неравнодушные граждане» начали догонять его, чтобы он объяснил свои заявления. Тогда же на них напали «титушки» Кивы.

Фото опубликованные полицией. Фото опубликованные полицией. Пред 1 из 4 След

В сообщении оппонентов Литвиненко говорится, что пиротехническим устройством была петарда, которую бросили с окна одного из автомобилей так называемых «киевских решал».

«После этого спецназовцы начали бить и задерживать именно наших активистов», – отмечают националисты.

Соратники Белецкого обвиняют полицию в отсутствии реагирования на избиение патриотов «ватниками», хотя позже те все же вмешались.

Литвиненко отреагировал на события на своей странице в facebook. Он считает, что «радикалы совершили грубую провокацию». Нардеп утверждает, что его слова об особом статусе ОРДЛО перекрутили и вырвали из контекста.

В то же время Литвиненко поблагодарил полицию за профессиональную работу, а организации Кивы за то, что те «случайно оказались рядом и поддержали меня, выступив против агрессивно настроенных радикалов». Нардеп обещает обратиться в полицию с требованием наказать всех криминальных радикалов.

В результате столкновений полиция задержала 15 участников акции и изъяла пять транспортных средств. Задержанных доставили в местное отделение полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

По факту событий в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье хулиганство.

«Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины», – подытожили в полиции.