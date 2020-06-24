В Украине затопило две сотни населенных пунктов: видео наводнения

Ситуация с наводнением в западных регионах Украины стремительно ухудшается. Уровень паводка растет в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, вода уже подтопила 197 населенных пунктов:

Ивано-Франковская область – 165;

Черновицкая область – 18;

Львовская область – 8;

Закарпатская область – 3;

Всего затопило 5191 дом (Ивано-Франковская – 4656, Черновицкая – 425, Львовская – 110), шесть фельдшерско-акушерских пунктов (Ивано-Франковская область), 3370 подвалов, 9644 приусадебных участка и 3286 колодцев.

Непогода также нанесла серьезный удар по автомобильным дорогам: разрушены 110 километров автодорог и 90 мостов в Ивано-Франковской области, 30 метров дамбы №5 в Черновицкой области. Были повреждены в общей сложности 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

В ГСЧС также добавили, что транспортное сообщение нарушено с 34 населенными пунктами Западной Украины.

Жертвы наводнения

В Прикарпатье жертвами потопа уже стали трое человек. В селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный поток и утонула. В Яблунице в реку упал автомобиль – водитель и пассажир погибли, сообщает ТСН Утро.

Реакция властей

Ситуацию в западных областях будет контролировать лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“Наводнения – это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы должны оперативно позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило”, – подчеркнул украинский лидер, поручив отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

А премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился немедленно принять все необходимые меры по преодолению последствий непогоды.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, вопрос пострадавших от непогоды западных областей будет рассмотрен Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня.

Так, премьер поручил министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовскому, председателю ГСЧС Николая Чечеткину, председателям областных государственных администраций, а также другим ответственным лицам подготовить предложения о принятии неотложных мер по преодолению последствий стихии на территории западных областей Украины.

“Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также, ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы заранее должны подготовиться к возможным последствиям”, – заявил Шмыгаль.

Утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вылетели в Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды.

Видео наводнения

Как сообщал politua, ранее в Прикарпатье объявили оранжевый уровень опасности из-за наводнений. Сейчас ситуация в этом регионе стремительно ухудшается.