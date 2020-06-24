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Бизнес в Украине массово нарушает условия карантина – Госпродпотребслужба

ZIK

Каждое пятое заведение в стране работает с нарушениями.

Украинский бизнес, который открывается после ослабления ограничений, массово нарушает карантин. В первую очередь речь идет о парикмахерских, ресторанах, кафе и магазинах.

Об этом сообщила Госпродпотребслужба Украины. Они провели 16 932 проверки и пришли к выводу, что правила карантина нарушает каждый пятый проверенный объект.

“В ходе осуществления проверок были установлены нарушения на 3297 объектах (на каждом пятом), в 496 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 348 – органы Национальной полиции”, – уточнили в сообщении.

Так, из 7247 продуктовых магазинов у 1417 установлены нарушения. Из 3718 объектов торговли непродовольственными товарами нарушения зафиксированы на 728.

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Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали нарушения карантина в 537 заведениях общественного питания среди 2600 проверенных, а из 851 салона красоты – на 174 объектах. Также при проверке 2400 прочих объектов (том числе аптек и общественного транспорта), было зафиксировано 441 нарушение.

Как сообщал politua, на Волыни была зафиксирована крупная вспышка эпидемии коронавируса. Главными виновниками называют участников богослужений.

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