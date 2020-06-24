Встреча президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться в августе-сентябре 2020 года. На ней должны быть решены вопросы безопасности накануне местных выборов.

Об этом в эфире телеканала ObozTV заявила народный депутат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук. По ее словам, подобная встреча нужна обоим лидерам стран.

“Я за то, чтобы президенты встречались. Это, прежде всего, нужно нам. И, как я понимаю, сегодня очень необходимо даже Путину”, – подчеркнула депутат.

При этом Верещук считает, что украинской стороне нужно работать над тем, чтобы Путин садился за стол переговоров на условиях, которые диктует официальный Киев. Тем временем, встреча в августе или сентябре была бы желательна с точки зрения грядущих местных выборов. Ведь Россия может попытаться вмешаться в них, особенно на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Харьковской и Запорожской областях.

“Мы понимаем, насколько там может быть использован фактор России, дестабилизационные процессы и так далее. Нам нужно встречаться, нужно говорить о том, что мы не допустим, чтобы в наши выборы грубо вмешивались, через СМИ и через другие каналы коммуникации или поддерживая тех или иных кандидатов гласно или негласно”, – заявила народный депутат.

Кроме того, подобная встреча двух президентов поможет Путину доказать, что он выполняет роль миротворца в вопросе Донбасса. “Пусть делает реальные вещи. Пусть выводит свои войска, пусть выводит тяжелое вооружение, отдает под контроль наш участок общей границы. И, конечно, деаннексия Крыма”, – подвела итог Верещук.

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