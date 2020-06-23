НАТО призывает к новому ядерному соглашению

США и Россия должны продолжить действие Договора по контролю над стратегическим наступательным вооружением (СНВ-1), чтобы поддержать глобальную систему контроля над ядерным оружием и получить время, чтобы убедить Китай, который превратился в глобальную военную силу, присоединиться к новому международному соглашению в этой области, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает агентство «Укринформ».

«Я приветствую тот факт, что Россия и США сейчас приступили к переговорам относительно контроля над вооружениями. Я также решительно поддерживаю привлечение к процессу Китая, который является глобальной силой и имеет свою ответственность, чтобы быть частью глобальной системы контроля над вооружением…», – сказал руководитель Альянса.

«Считаю, что при отсутствии соглашения, которое бы включало Китай, должен быть продлен существующий договор START (ОСВ-1 ), что должно дать время для достижения окончательного соглашения не только между США и Россией, но также с Китаем», – добавил он.

Он отметил, что мир не должен снова возвращаться к ситуации, когда будет отсутствовать какое-либо соглашение, регулирующее количество ядерного оружия в мире. Особенно опасной такая ситуация могла бы быть после того, как в прошлом году в результате действий России и развертывания ею новых ракет SSC-8, прекратил существование договор о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД).

Столтенберг отметил, что Китай, как и любая страна мира, имеет право развивать собственные оборонные способности. Сейчас, по его словам, Китай делает крупные инвестиции в новые средства доставки и увеличивает количество боеголовок, в течение года он провел больше ядерных испытаний, чем произошло по всему миру.

«По нашей оценке, в течение десятилетия Китай удвоит количество ядерных боеголовок, что, безусловно, имеет значение для всех нас… Сейчас Китай является растущей глобальной силой с далеко идущими возможностями. Страна имеет второй по объемам оборонный бюджет в мире, она активно инвестирует в развитие воздушных, морских и сухопутных возможностей», – отметил Столтенберг.

«Поэтому Китай должен стать частью усилий по контролю над вооружениями, которые должны обеспечить прозрачность и предсказуемость, в том числе в отношении китайских ядерных арсеналов», – подчеркнул Генеральный секретарь НАТО.

По его словам, режим контроля над вооружениями, который является сбалансированным и подвергается верификации, отвечает интересам в сфере безопасности всех вовлеченных сторон.

«Мы повышаем безопасность друг друга, когда мы определяем предельное количество ядерного оружия. Поскольку ядерное оружие является опасным и очень ценным, НАТО стремится избежать новой гонки вооружений, и лучший путь к этому – это установить определенный «потолок» для ядерного оружия и сократить его количество. Советский Союз и США были способны сделать это во время «холодной войны», и я твердо убежден, что мы должны также сделать это и сегодня», – подчеркнул Столтенберг.

Как известно, 2 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором названы условия применения Россией ядерного оружия.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европы «не быть зрителями» и настаивать на международной программе контроля над вооружениями. Он сообщил, что намерен предложить европейским партнерам участие в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы. Вместе с тем, по его словам, Париж не намерен делить с другими странами свой ядерный арсенал.

Напомним, что Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен сотрудничеством России и Китая. Его волнует то, что «экономика Китая станет самой крупной в мире».