Архиепископу ПЦУ не дали стать защитником в суде

Суд в России отказал в допуске архиепископа ПЦУ Климента к защите крымчанина Приходько. С таким требованием выступил российский прокурор.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону, который 9 июня начал рассмотрение по существу дела Олега Приходько, не допустил архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента к защите проукраинского активиста, сообщает «Крымская Солидарность».

Защита ходатайствовала о допуске архиепископа Климента в качестве общественного защитника. Он пояснил, что должен «оказывать духовную поддержку» и знает Приходько с 1998 года, когда он «при строительстве церкви в Евпатории выполнял сварочные работы».

Российский прокурор выступил против допуска священника в качестве общественного защитника.

Суд оставил ходатайство о допуске в качестве общественного защитника архиепископа Климента без удовлетворения.

Олег Приходько был задержан 9 октября после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже была якобы обнаружена тротиловая шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов.

Приходько утверждает, что все это ему подбросили.

Его подозревают в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство с целью подрыва здания городской администрации города Саки с целью повлиять на органы власти, чтобы те приняли решения о вхождении Крыма в состав Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Приходько свою вину отрицает и считает это дело политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

В начале апреля 2020 года Олег Приходько был этапирован из следственного изолятора Симферополя в ФКУ СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где и содержится в настоящее время.

⚡️СУД ПО «ДЕЛУ ОЛЕГА ПРИХОДЬКО»Информационный пост23.06.2020Сегодня, 23 июня 2020 года, в 15.00 состоится… Geplaatst door Крымская солидарность op Dinsdag 23 juni 2020

Напомним, что в конце прошлого года архиепископ Симферопольский и Крымский Климент объявлял голодовку. Он заявлял тогда, что «такое впечатление, что украинские чиновники покинули всех нас и мы остались одни».