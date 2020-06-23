Замглавы МИД отстранен из обвинения по делу Порошенко

Кабинет министров отстранил заместителя министра иностранных дел Егора Божка от исполнения обязанностей, говорится в распоряжении №706-р от 19 июня.

«Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины», – говорится в нем.

Отстранение Божка связано с тем, что он подозреваемый по уголовному делу против бывшего президента Петра Порошенко.

Экс-президенту Порошенко сообщили о подозрении по ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Он подозревается в том, что, будучи президентом, в 2018 году путем издания «явно преступного приказа» склонил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий, а именно – назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.

12 июня Божок тоже получил подозрение по этому делу – ему вменяют выполнение «заведомо незаконного указа».

Напомним, что ГБР дважды сообщило о подозрении экс-главе СВР Божку. В первый раз суд признал подозрение необоснованным и отказал в избрании экс-главе Службы внешней разведки Егору Божку любой меры пресечения.