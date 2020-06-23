Новости

Замглавы МИД отстранен из обвинения по делу Порошенко

Егор Божок

Кабмин отстранил замминистра иностранных дел Егора Божка из-за дела пятого президента Петра Порошенко. Замглавы МИД Украины – второй подозреваемый.

Кабинет министров отстранил заместителя министра иностранных дел Егора Божка от исполнения обязанностей, говорится в распоряжении №706-р от 19 июня.

«Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины», – говорится в нем.

Отстранение Божка связано с тем, что он подозреваемый по уголовному делу против бывшего президента Петра Порошенко.

Экс-президенту Порошенко сообщили о подозрении по ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Он подозревается в том, что, будучи президентом, в 2018 году путем издания «явно преступного приказа» склонил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий, а именно – назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.

Читайте также  Сегодня исполнилось восемь лет, как Путин объявил о подготовке нападения на Украину

12 июня Божок тоже получил подозрение по этому делу – ему вменяют выполнение «заведомо незаконного указа».

Напомним, что ГБР дважды сообщило о подозрении экс-главе СВР Божку. В первый раз суд признал подозрение необоснованным и отказал в избрании экс-главе Службы внешней разведки Егору Божку любой меры пресечения.

Источник Пресс-служба Кабинета министров Украины

Тоже интересно
Новости

Оккупанты «уменьшили» срок крымчанину-добровольцу

Новости

НАТО призывает к новому ядерному соглашению

Новости

Архиепископу ПЦУ не дали стать защитником в суде

Новости

Террористы на Донбассе неожиданно притихли: сводка ООС

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Оккупанты «уменьшили» срок крымчанину-добровольцу

НАТО призывает к новому ядерному соглашению

Архиепископу ПЦУ не дали стать защитником в суде

1 из 2 493