Террористы на Донбассе неожиданно притихли: сводка ООС
На протяжении 23 июня российские боевики нарушили режим “тишины” два раза.
На протяжении 23 июня на Донбассе террористы “Л/ДНР” два раза нарушили режим прекращения огня. Никто из защитников Украины не пострадал.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Там подчеркнули, что провокации со стороны боевиков были эффективно подавлены силами ВСУ.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 23 червня 2020 року
#ООС…
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Вторник, 23 июня 2020 г.
Как ранее сообщал politua, террорист Гиркин неожиданно выступил с публичным признанием, рассказав о том, кто назначает руководство так называемых “Л/ДНР”.