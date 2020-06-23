На протяжении 23 июня российские боевики нарушили режим “тишины” два раза.

На протяжении 23 июня на Донбассе террористы “Л/ДНР” два раза нарушили режим прекращения огня. Никто из защитников Украины не пострадал.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Там подчеркнули, что провокации со стороны боевиков были эффективно подавлены силами ВСУ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” рядом с населенным пунктом Орехово противник обстрелял украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности ОТ “Восток”, недалеко от Водяного, агрессор применил автоматические станковые гранатометы. В настоящее время ситуация в зоне проведения Операции Объединенных Сил находится под полным контролем Украины – подчеркнули в штабе ООС.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 23 червня 2020 року #ООС… Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Вторник, 23 июня 2020 г.

Как ранее сообщал politua, террорист Гиркин неожиданно выступил с публичным признанием, рассказав о том, кто назначает руководство так называемых “Л/ДНР”.