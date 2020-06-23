Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв сбитого “Боинга” МАУ

И сообщил, что “черные ящики” самолета скоро передадут во Францию.

Официальный Тегеран заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”, сбитого Ираном. Кроме того, в ближайшие дни “черные ящики” “Боинга” будут переданы во Францию.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана. Там отметили, что вопрос обсуждался руководителями МИД Ирана и Канады Мохаммадом Джавадом Зарифом и Франсуа-Филиппом Шампанем.

При этом Зариф заявил, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения соответствующих переговоров. Также, по его словам, бортовые самописцы сбитого пассажирского самолета МАУ отправят во Францию для анализа. А задержка с отправкой “черных ящиков” связана с пандемией коронавируса и прекращением международных полетов.

“Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы в порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также к выплате компенсации за украинский лайнер”, – говорится в сообщении.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Как ранее писал politua, президент Владимир Зеленский заявил, что при отказе Ирана выплатить соответствующие компенсации, Украина будет вынуждена обратиться в международные суды.