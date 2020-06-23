Экономика Украины может упасть на более чем на 5%

Аналитики Нацбанка прогнозируют более серьезное падение украинской экономики из-за пандемии коронавируса и мирового кризисам, чем делали это ранее.

Фактическое падение экономики было существеннее чем оценка Национального банка, опубликованная в Инфляционном отчете за апрель 2020 (0,5%). Во втором квартале года ожидается углубление падения реального ВВП, сообщают аналитики нацрегулятора.

Отмечается, что это связано с более медленным ростом потребительского и инвестиционного спроса в этот период, чем ожидалось.

Весомым фактором падения ВВП было падение инвестиций.

Валовое накопление основного капитала сократилось на 21,4% в годовом измерении. Такие значительные темпы падения инвестиций раз наблюдались во время кризиса 2014-2015 годов.

В I квартале 2020 впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток в сумме 4,9 млрд грн. Доля убыточных предприятий возросло до 41% по сравнению с 27% в I квартале 2019 года.

Также НБУ отмечает, что во II квартале 2020 ожидается углубление падения реального ВВП. В основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала.

Напомним, что, как ранее прогнозировал НБУ, вследствие карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.