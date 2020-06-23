В Украине большой рост заболевания коронавирусом

В Украине за пошедшие сутки зарегистрировали 833 новых случая коронавируса. За сутки умерли 23 человека, выздоровели – 314.

В Украине за 22 июня подтвердили 833 новых случая заболевания коронавирусом. Умерли 23 человека, выздоровели 314, говорится в статистике Минздрава.

Общее число заболевших достигло 38 074, летальных исходов – 1035, вылечившихся – 16 956.

Львовская область побила предыдущий суточный рекорд в 200 новых заболевших – за минувшие сутки там зарегистрировали 240 новых случаев.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 833 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 23 червня (станом на 9:00) в… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Maandag 22 juni 2020

Лидером по заболеваемости остается столица, где подтвердили еще 61 случай заболевания, а общее количество достигло 4429. В Черновицкой области заболели 4419 человек, из них 62 обнаружили за 22 июня.

В Ровенской области подтвердили 75 новых случаев, на Закарпатье – 103, в Киевской области – 49.

Ни одного нового заболевшего не зафиксировали в Хмельницкой области, Запорожской, Херсонской и Николаевской.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 все еще ускоряется, а последствия будут ощутимы еще десятки лет.