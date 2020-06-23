Потоп на Прикарпатье: две области оказались под ударом – фото

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили второй уровень безопасности из-за наводнения.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях был объявлен второй (оранжевый) уровень безопасности из-за наводнения. В результате непогоды уровень воды в реках региона поднялся до двух метров.

Как сообщает ГСЧС, в областях были размыты дороги, подтоплены мосты, частично разрушена дамба. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей, доставляют припасы (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

По состоянию на вечер 22 июня в Ивано-Франковской области в эпицентре катастрофы оказались 37 хозяйств и 31 жилой дом. К эвакуационным работам были привлечены 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы техники.

Наслідки погіршення погодних умов на території Чернівецької та Івано-Франківської областей (станом на 20:00 22 червня)… Опубликовано ДСНС України Понедельник, 22 июня 2020 г.

В Черновицкой области поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Были размыты дороги и подтоплены мосты в семи населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов, а в селе Банилов частично разрушена дамба. К ликвидации последствий привлекли десять единиц техники, 55 сотрудников ГСЧС и 12 полицейских.

Всего от наводнения пострадало девять районов двух областей.

Через різке погіршення погоди та паводки на Прикарпатті та Буковині введено надзвичайні заходи безпеки ⤵️ В… Опубликовано ДСНС України Понедельник, 22 июня 2020 г.

“Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, в безопасности ли люди или домашние животные, помогают местной власти доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полиция охраняет помещения граждан, чтобы избежать мародерства… “Ситуация меняется ежеминутно. Организовываем места для ночлега и питания. Сейчас ситуация контролируемая”, – прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Арсен Аваков.

Через різке погіршення погодних умов на Прикарпатті та Буковині мною введено надзвичайні заходи безпеки. На 19:00 фіксуємо затоплення у 9 районах. Для боротьби з негодою залучено сотні рятувальників і поліцейських.Організовано евакуацію, працює опер. штаб https://t.co/hy2YFMKHzC pic.twitter.com/bEjYIfW7TZ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 22, 2020

Ранее politua рассказывал о крупных пожарах, охвативших Чернобыльскую Зону отчуждения.