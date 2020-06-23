За прошедшие сутки 22 июня российские боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин был ранен.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. По их информации, защитники Украины уничтожили двух и ранили трех захватчиков.

Большая часть обстрелов велась в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. Там противник обстрелял населенные пункты Орехово, Попасная, Новотошковское и Катериновка.

В районе ответственности ОТГ “Восток” рядом с Широкино террористы обстреляли опорные пункты Объединенных сил из противотанковых ракетных комплексов “Корнет” калибра 152 мм. Одна из ракет попала в мачту со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела оборудование из строя.

Ближе к прошедшему вечеру враг проявлял активность в районе Павлополя: там огонь велся огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы в пригородах Марьинки и Старогнатовки.

“Удерживая оборону и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие действовали решительно и жестко, ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою активность. По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков”, – подчеркнули в штабе ООС.

Как ранее сообщал politua, террорист Гиркин неожиданно выступил с публичным признанием, рассказав о том, кто назначает руководство так называемых “Л/ДНР”.