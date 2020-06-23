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Польша запускает международные поезда: список маршрутов

Начиная с 22 июня Польша постепенно восстанавливает международное железнодорожное сообщение.

Начиная с 22 июня Польша постепенно восстанавливает международное железнодорожное сообщение. Поезда будут запускаться в Венгрию и Словакию, Чехию, Германию и Австрию.

Об этом сообщает “Польское радио“. По информации СМИ, пока что о запуске поездов в Украину речь не идет.

Кроме вышеуказанных маршрутов, будут доступны железнодорожные рейсы из Вены в Катовиц и из Граца в Перемышль. Подчеркивается, что восстановлением железнодорожных пассажирских перевозок занимается польская компания PKP Intercity.

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При этом пассажиры должны будут по прежнему соблюдать карантинные меры, хотя они будут мягче, чем в Украине. Например, закрывать рот и нос можно будет как маской, так и шалью.

Как ранее сообщал politua, в Украине уже свыше 37 тысяч людей, у которых подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

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