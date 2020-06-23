На Волыни произошла вспышка коронавируса из-за богослужений

В Волынской области, в Ратновском районе, зафиксирована вспышка COVID-19. Там обнаружили 29 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом, по информации Gazeta.ua, сообщила во время брифинга 22 июня заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак. По ее словам, большая часть инфицированных посещали совместные богослужения на дому.

“Больше всего людей заболели в Ратновском районе – 29 человек. Из них 20 человек были прихожанами одной из религиозных общин, которые осуществляли совместные богослужения в жилых домах по 10 человек”, – отметила Щербак.

Кроме того, чиновник подчеркнула, что в настоящее время Волынь не готова к очередному этапу ослабления карантина. Напротив, теперь в регионе есть все основания для ужесточения карантина.

Как ранее сообщал politua, в Украине уже свыше 37 тысяч людей, у которых подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.