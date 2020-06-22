Террористы обстреляли ВСУ на Донбассе ракетами: есть раненные

С начала суток, 22 июня, российские захватчики нарушили режим тишины 10 раз

На протяжении 22 июня российские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения Операции Объединенных Сил. Один украинский военнослужащий был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. По их информации, террористы в очередной раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник задействовал станковые противотанковые гранатометы рядом с Попасной, а по Голубовскому огонь вели вражеские 120-ти мм минометы.

Населенный пункт Хутор Вольный был обстрелян из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Орехово боевики открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Новотошковского были выпущены 42 120-ти мм мины. А вблизи Новозвановки, кроме упомянутого вооружения, террористы также использовали автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности ОТГ “Восток” боевики использовали противотанковые ракетные комплексы калибра 152 мм “Корнет” и обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку от населенного пункта Широкино.

“Но эти действия российских оккупантов без ответа не остались – военнослужащие ВСУ устроили врагу достойный отпор. На действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали прицельный огонь из штатного вооружения”, – заверили в штабе ООС.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 22 червня 2020 року #ООС… Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Понедельник, 22 июня 2020 г.

Как ранее сообщал politua, террорист Гиркин неожиданно выступил с публичным признанием, рассказав о том, кто назначает руководство так называемых “Л/ДНР”.